Кабмин назначил нового главу Агентства по противодействию коррупции

Об этом со ссылкой на пресс-службу премьера Алексея Гончарука сообщает БизнесЦензор.

"Перед ним стоит важная задача - обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное - показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции", - сообщил Гончарук.

По данным премьера, Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.

Новиков назначен на указанную должность по итогам открытого конкурса. До назначения работал прокурором департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры.