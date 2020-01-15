ДТЭК Ахметова перестал платить "Укрэнерго" за услуги передачи электроэнергии, – СМИ (обновлено)

Об этом Наші гроші сообщил источник в правительственных структурах, передает БизнесЦензор.

Самый большой долг в размере 362,5 млн грн накопило ООО "Д.трейдинг", которое перестало платить за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре.

ПАО "ДТЭК-Западэнерго" с октября накопило долг 118,8 млн грн. Еще 63,12 млн грн должно ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь".

Общая задолженность более тысячи клиентов "Укрэнерго" составила 1,33 млрд грн. Таким образом, группа ДТЭК Ахметова должна госкомпании почти половину всего долга по системе.

В открытых источниках отсутствуют данные о том, что ДТЭК выиграл какой-то судебный иск, который бы разрешил не платить компаниями Ахметова на законных основаниях.

На втором месте по суммарным размерам долгов - государственное ОАО "Харьковоблэнерго" и принадлежащее ему ОАО "Харьковэнергосбыт", которые накопили 222,04 млн грн долга.

Государственное "Укринтерэнерго" имеет долг 99,16 млн грн, ООО "Энергетическая Украина ЕК" – 59,35 млн грн, АО "Николаеоблэнерго" – 40,65 млн грн.

Компания D.Trading заявляет, что информация о прекращении платежей D.Trading за передачу электроэнергии не соответствует действительности.

Об этом со ссылкой на пресс-службу D.Trading сообщает БизнесЦензор.

D.Trading заявляет, что выполняет все платежи за передачу электроэнергии в соответствии с украинским законодательством.

"Долг, который приписывается компании авторами публикации, связан по операциям экспорта и импорта электроэнергии. Типовой договор о предоставлении услуг по передаче электроэнергии не определяет объемы электроэнергии при экспорте, импорте, транзите, как базу для начисления оплаты за услугу по передаче. При этом, он устанавливает, что все отношения урегулированы договором, регулируются законодательством", - сообщает компания.

D.Trading указывает, что по состоянию на сегодня состоятся открытые публичные обсуждения внесений изменений в Кодекс системы передачи в части установления такой оплаты на услуги по передаче при экспорте электроэнергии.

"Ни один экспортер электроэнергии в Украине не оплачивает услуг по передаче. Такие платежи в соответствии с европейским законодательством считаются дополнительной пошлиной, что не соответствует условиям соглашения об ассоциации Украины с ЕС", - сообщает D.Trading.