"Энергоатом" снизил производство электроэнергии на 1,6%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно материалам НАЭК, плановое задание по производству электроэнергии за прошлый год перевыполнено на 1,8%. Доля "Энергоатома" в общей структуре производства э/э в стране составила 54,1%, что на 1 п.п. больше, чем годом ранее.

За год электростанции ГП отпустили 78 млрд 198,6 млн кВт-ч, что на 1,77% (1,411 млрд кВт-ч) меньше, чем за предыдущий год. Плановое задание по отпуску перевыполнено на 2,1%.

За первое полугодие 2019 года в оптовый рынок э/э было отпущено товарной продукции на сумму 27,834 млрд грн (с НДС), что на 12,2% (на 3,033 млрд) больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом расчеты за отпущенную э/э составили 24,300 млрд грн, или 87,3% от отпущенной товарной продукции.

Общая задолженность ГП "Энергорынок" перед "Энергоатомом" по состоянию на 13 января с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии равна 11,689 млрд грн.

В новой же модели рынка с июля-2019 реализовано э/э на сумму 31,514 млрд грн (с НДС). Дебиторская задолженность за электроэнергию, отпущенную в новом рынке, по состоянию на 13 января 2020 составила 248,3 млн грн.

Объем капитальных вложений по итогам 2019 года равен 14 млрд 083,4 млн грн, финансирование капвложений – 14 258,3 млн грн.

НАЭК уплатила в бюджеты всех уровней 16 млрд 705,7 млн грн, расчеты по страхованию составили – 2 млрд 591,8 млн грн.

Коэффициент использования установленной мощности за 2019 год составил 68,5%, что на 1,1 п. п. меньше, чем за 2018 год (69,6%). При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 69,8% - на 0,4 п. п. меньше, чем за 2018 год (70,2%).

В работе АЭС Украины в 2019 году произошло 13 нарушений – на девять нарушений меньше, чем за 2018 год.

По итогам прошлого года общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 1555,69 суток против 1501,53 суток за 2018 год.

Радиационные параметры, которые характеризуют работу НАЭК за отчетный период, не превышали нормативных показателей, а радиационная защита персонала и населения обеспечивались на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2018 году сократил производство электроэнергии на 1,4% – до 84 млрд 626,3 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.