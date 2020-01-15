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15.01.20 10:11

Прокачка нефти по "Дружбе" в Польшу снижена на 50%

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (оператор белорусского участка магистрального нефтепровода "Дружба") снизила прокачку нефти в Польшу до 70 тысяч тонн в сутки из-за ремонта участка нефтепровода "Мозырь - Брест-3" в период 14-17 января, сообщили в компании.

Прокачка нефти по "Дружбе" в Польшу снижена на 50%

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Представитель компании отметил, что 70 тысяч тонн в сутки - это 50% от максимальной производительности. Он подчеркнул, что "в декабре все заинтересованные стороны были уведомлены о выполнении ремонтных работ". Между тем, по его словам, решение о проведении работ "было не совсем плановым, но было необходимо устранить дефекты на участках нефтепровода в направлении Польши". "Данные работы продлятся до 17 января включительно. Весь остальной объем транзита нефти ведется по графику", - отметил представитель компании.

Как сообщил советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, "это согласованные еще в начале декабря работы". "Они стоят в графике. Так называемый "плановый коридор". Мы остановки и работы не анонсируем, так как в это время легче всего делать криминальные врезки. Но в Белоруссии похоже этой проблемы нет", - сказал он.

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