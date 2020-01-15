Зеленский готовит новый законопроект о Бюро финансовых расследований, – СМИ

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

По данным осведомленного источника издания, причина такого решения комитета ВР связана с тем, что президент Владимир Зеленский решил, что БФР должно быть подконтрольно Офису президента, а не Министерству финансов Украины, как ранее было прописано в проекте закона.

"Президент будет подавать свой законопроект о БФР, чтобы этот орган был подконтрольным ему", — сообщил источник.

Рассмотрение во втором чтении законопроекта о БФР было запланировано на 14 января.

Проект закона о БФР был принят ВР в первом чтении 2 октября 2019 года. Инициатором документа является Данил Гетманцев. Как ранее заявлял Гетманцев, законопроект о БФР должны были принят еще в конце октября прошлого года, однако этого так и не случилось.

Согласно текущего проекта закона, который был принят в первом чтении БФР — это центральный орган исполнительной власти, реализующий госполитику по предупреждению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию уголовных преступлений в сфере хозяйственной деятельности, которые прямо или косвенно причиняют вред публичному интересу в сфере финансов.

В текущем варианте предполагается, что БФР будет подконтрольно министру финансов Украины (сейчас Оксана Маркарова), который будет направлять и координировать бюро от имени Кабмина. У БФР будет центральный аппарат и 7 территориальных управлений. Количество сотрудников и размер их окладов будет определяться правительством.

Руководитель (генеральный инспектор) БФР назначается и увольняется Кабмином по представлению министра финансов.

Как объяснил Гетманцев, в БФР будут проводить расследования всех экономических преступлений против государства. Ранее эти дела велись в МВД, СБУ и Налоговой милиции.

"Это орган, который заберет на себя все полномочия Налоговой милиции, мы ее ликвидируем, заберет на себя то, что расследовало МВД, этот так называемый ОБЭП, и то, чем занималась Служба безопасности Украины, в частности экономикой. Мы сконцентрируем все в одном органе", — сказал он.

При этом, в самом законопроекте не предусмотрено ликвидации любых подразделений СБУ и МВД, но в БФР переходят их полномочия по расследованию экономических преступлений.