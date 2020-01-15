БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
15.01.20 08:52

Мировые цены на сахар-сырец поднялись до максимума за 2 года

Фьючерсы на сахар-сырец дорожали во вторник, 14 января, четвертую сессию подряд на фоне растущего спроса со стороны инвесторов при сигналах потенциального сокращения предложения.

сахар

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость мартовских фьючерсов на сахар-сырец увеличилась на торгах в Нью-Йорке на 2,4% - до 14,5 цента за фунт. В ходе сессии цена поднималась до 14,51 цента за фунт - максимума с 11 января 2018 года.

Производство сахара в Бразилии во второй половине декабря было на 82% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют официальные данные. В общей сложности местные компании произвели за этот период 13 тыс. тонн сахара против 73 тыс. тонн за тот же период годом ранее.

Бразилия является крупнейшим мировым производителем и экспортером сахара.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100