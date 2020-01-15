"Укртатнафта" Коломойского просит Зеленского запретить покупку дизтоплива в Беларуси (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртатнафты" сообщает БизнесЦензор.

"Речь идет о принятом решении по контракту на поставку нефтепродуктов производства Мозырского НПЗ от Белорусской нефтяной компании в адрес частной компании ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", созданной ПАО "Укртранснафта" в соответствии с решением НАК Нафтогаз Украины", – сообщает "Укртатнафта".

"Укртатнафта" считает, что это нарушает закон Украины и вредит внутреннему производству нефтепродуктов в Украине.

"Увеличение импорта нефтепродуктов – это уменьшение производства нефтепродуктов в Украине и сокращение объемов транспортировки нефти ПАО "Укртранснафта", – говорится в сообщении.

Также компания заявляет, что акционерами Мозырского НПЗ являются российские компании "Роснефть" и "Газпромнефть", которые находятся под санкциями Украины.

В "Укртатнафте" также заявляют, что "Нафтогаз" фактически нарушает статью 4 закона "О нефти и газе" в части реализации нефти и нефтепродуктов, продажа которых должна осуществляться исключительно на биржевых аукционах".

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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать импорт бензина и дизельного топлива по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией (БНК). Речь идет о двух контрактах между ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" и "БНК-Украина": на закупку дизельного топлива расчетной стоимостью 2,99 млрд грн и бензина марки А-92 на сумму 653 млн грн.

Исходя из стоимости контрактов, годовой объем закупки может составить примерно 125 тыс. тонн дизтоплива и 30 тыс. тонн бензина А-92 (10 тыс. тонн в месяц дизтоплива и 2,5 тыс. тонн в месяц бензина).

При этом структуры "Привата" Коломойского сами импортируют топливо и электроэнергию из России.

Напомним, проектная мощность Кременчугского НПЗ составляет 18,6 млн тонн, по данным менеджмента предприятия, сейчас его реальная мощность оценивается в 4,5 млн тонн, однако загрузка завода в последние годы не превышает 2,5 млн тонн. В 2018 году завод произвел 652,6 тыс. тонн дизтоплива(10% рынка), 693,2 тыс. тонн бензинов (36% рынка) и 225 тыс. тонн авиакеросина (28,5% рынка).

В 2018 году "Укртатнафта" начала лоббировать введение заградительных пошлин на импорт бензинов из Беларуси, мотивируя необходимостью защиты внутреннего производителя против субсидированного импорта. Также компания настаивает на пересмотре ставок акцизного налога на бензин и сжиженный газ, из-за роста популярности которого потребление бензинов в последние годы снижалось.

ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.