"Укртатнафта" Коломойского просит Зеленского разобраться с импортом нефтепродуктов из Беларуси

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртатнафты" сообщает БизнесЦензор.

"Речь идет о принятом решении по контракту на поставку нефтепродуктов производства Мозырского НПЗ от Белорусской нефтяной компании в адрес частной компании ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", созданной ПАО "Укртранснафта" в соответствии с решением НАК Нафтогаз Украины", - сообщает "Укртатнафта".

"Укртатнафта" заявляет, что это нарушает закон Украины и вредит внутреннему производству нефтепродуктов в Украине.

"Увеличение импорта нефтепродуктов - это уменьшение производства нефтепродуктов в Украине и сокращение объемов транспортировки нефти ПАО "Укртранснафта", - говорится в сообщении.

Также компания заявляет, что акционерами Мозырского НПЗ являются российские компании "Роснефть" и "Газпромнефть", которые находятся под санкциями Украины.

В "Укртатнафте" также обращают внимание на то, что "Нафтогаз" фактически нарушает статью 4 Закона Украины "О нефти и газе" в части реализации нефти и нефтепродуктов, продажа которых должна осуществляться исключительно на биржевых аукционах".

Как писал БизнесЦензор, производство бензина на НПЗ Коломойского превысило импорт из Беларуси.

В 2018 году "Укртатнафта" начала лоббировать введение заградительных пошлин на импорт бензинов из Беларуси, мотивируя необходимостью защиты внутреннего производителя против субсидированного импорта. Также компания настаивает на пересмотре ставок акцизного налога на бензин и сжиженный газ, из-за роста популярности которого потребление бензинов в последние годы снижалось.

ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.