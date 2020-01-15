Цены на нефть снижаются на сигналах избыточного предложения

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 (0,28%), до $64,31 за баррель. За вторник Brent подорожала на $0,29 (0,45%), до $64,49 за баррель.

Февральский фьючерс на WTI к этому времени дешевел на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,17 (0,29%), до $58,06 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,15 (0,26%), до $58,23 за баррель.

Позитивный настрой трейдеров, связанный с готовящимся подписанием промежуточного торгового соглашения Китая и США, ухудшился после появления информации о том, что Вашингтон не планирует нового снижения пошлин для китайских товаров до президентских выборов в ноябре 2020 года.

По словам аналитиков, фундаментальные факторы для нефтяного рынка говорят в пользу снижения цен с учетом сигналов избыточного предложения нефти.

По оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,1 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду, и средний прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, также предполагает рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 10 января, на 1,1 млн баррелей.

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США во вторник повысила прогноз стоимости нефти WTI на 2020 год на 7,7% - до $59,25 за баррель, для Brent - на 7,1%, до $64,83 за баррель.

EIA ожидает, что как предложение нефти на мировом рынке, так и спрос на нее увеличатся в 2020 году.