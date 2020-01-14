Рада поддержала выведение из тени рынка металлолома объемом 16 миллиардов, – нардеп

Как передает БизнесЦензор, об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" и один из авторов законопроекта Дмитрий Киселевский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Только что Верховная Рада поддержала в первом чтении мой законопроект о детенезации рынка металлолома. "За" проголосовали 313 депутатов. Законопроект создает условия, чтобы операции с ломом на сумму около 16 миллиардов гривен "черного нала" в год вышли их тени", – сообщил Киселевский.

По словам депутата, принятие законопроекта станет продолжением политики детенезации экономики.

"Ранее были приняты законы, выводящие из тени рынок янтаря, спирта, азартных игр и другие. Теперь пришла очередь рынка металлолома", – отметил Киселевский.

В частности, законопроектом ликвидируются устаревшие процедуры и требования к пунктам приема лома, такие как обязательное наличие перерабатывающих мощностей, акты обследования, разделение на промышленный и бытовой металлолом.

"Есть все основания рассчитывать, что после окончательного принятия закона правоохранительные органы будут ловить тех, кто ворует канализационные люки, а не крышевать теневые пункты приема лома", – подчеркнул депутат.

По словам Киселевского, ко второму чтению необходимые корректировки и дополнения к законопроекту будут обсуждены со всеми заинтересованными сторонами.

Законопроект №2426 зарегистрирован в Верховной Раде 12 ноября 2019 года. Вместе с Кисилевским соавторами законопроекта стали 22 народных депутата. Разработкой законопроекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители ломозаготовителей, металлургов и Минэкономики.