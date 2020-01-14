Microsoft и AWM представили технологию бесконтактной идентификации клиентов

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на petrolplaza, передает БизнесЦензор.

Новая технология использует специализированные камеры и датчики, компьютерное зрение и самообучающиеся детерминированные алгоритмы. С помощью Azure Cognitive Services покупатели также смогут идентифицироваться по своему лицу с голосом или по альтернативному верификатору.

"Мы работали рука об руку, чтобы создавать решения, которые обеспечивают цифровую трансформацию розничной торговли", - пояснил генеральный директор AWM Кевин Ховард.

"Мы сосредоточены на предоставлении основополагающих технологий, которые наши партнеры смогут использовать для разработки [собственных] передовых решений", - пояснил генеральный директор WW Retail и Consumer Goods, Microsoft Corp. Кит Мерсье.

AWM уже внедрила свою технологию AWM Frictionless в нескольких организациях в США и Мексике на сумму несколько миллиардов долларов. В текущем году ожидается запуск сотен новых объектов, использующих бесконтактные технологии AWM.

Технология AWM Frictionless может быть использована для идентификации клиентов на АЗС для осуществления бесконтактных платежных операций. Кроме того, она может быть использована для распознавания лиц, находившихся на территории заправки, например, для предотвращения криминальных действий.