Рада одобрила введение беспроцентных кредитов для безработных из малообеспеченных семей

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №2494 в первом чтении проголосовали 276 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект призван внедрить стимулирующие механизмы для перехода социально незащищенных семей от получения социальных выплат к занятости и экономической независимости.

В частности, предлагается установить новый вид помощи малообеспеченным семьям в виде единовременной беспроцентного возвратного финансового займа неработающему трудоспособному лицу из числа членов малообеспеченной семьи для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности. Порядок предоставления такой помощи, ее размер и условия возврата определяться Кабинетом министров.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Также предлагается расширить круг лиц, имеющих право на назначение государственной социальной помощи на уход, распространив действие этой нормы на одиноких лиц, достигших 80-летнего возраста, и которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе. Государственная помощь на уход таким лицам будет назначаться в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Кроме того, предложено делегировать к полномочиям исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов в сфере социальной защиты населения полномочия по организации проведения бесплатных работ временного характера для неработающих трудоспособных лиц, имеющих право на государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

Также законопроектом предусмотрено, что порядок назначения, условия выплаты и основания для прекращения выплаты государственной социальной помощи, перечень документов, необходимых для назначения помощи малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, будет устанавливаться Кабинетом министров.