Доходы России от экспорта газа снизились на 15,4%

Об этом сообщает Федеральная таможенная служба РФ (ФТС), передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Экспорт газа за 11 месяцев снизился на 1,6% - до 199 млрд кубометров.

При этом экспорт газа в ноябре по отношению к октябрю вырос на 1,8% - до 19,8 млрд кубометров, а доходы от него увеличились на 14,1% - до $3,544 млрд.

В январе-ноябре Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 61,8 млн кубометров. Доходы РФ от экспорта СПГ за указанный период выросли в 1,5 раза в годовом выражении, достигнув $7,648 млрд.

В ноябре экспорт СПГ упал на 39,7% по сравнению с октябрем, до 5,7 млн кубометров, а доходы от него - на 22,7%, до $608,9 млн.

По данным ФТС, доходы России от экспорта нефти в январе-ноябре снизились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составили $111,589 млрд. При этом объем экспорта нефти в январе-ноябре вырос на 3,8% - до 245,842 млн тонн.

Экспорт нефтепродуктов в январе-ноябре снизился на 7% - до 128,914 млн тонн, в денежном выражении - на 15,9%, до $60,731 млрд.

В ноябре экспорт нефти из РФ снизился по отношению к октябрю на 9% - до 22,232 млн тонн, доходы - на 9,7%, до $9,681 млрд. Экспорт нефтепродуктов в ноябре вырос на 6,3% относительно октября - до 12,343 млн тонн, доходы - на 0,2%, до $5,407 млрд.

По итогам 2019 года цена российской нефти марки Urals снизилась в годовом выражении на 9,17% и составила в среднем $63,59 за баррель. В январе-декабре 2018 года средняя цена Urals составляла $70,01 за баррель.