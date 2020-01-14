Минфин снизил ставки по государственным облигациям в гривне до 10%

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

На аукционе были предложены номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 4 года.

По итогам аукциона было привлечено 522,9 млн грн от размещения 3-месячных ОВГЗ, 570,3 млн грн – от продажи 1-летних облигаций, 1,69 млрд грн поступило от размещения 2-летних ОВГЗ, и 3,22 млрд грн принесли 4-летние ценные бумаги.

Как отмечают в Минфине, общий спрос на государственные ценные бумаги в ходе аукциона составил 25,24 млрд грн, превысив объем размещенных ОВГЗ почти в 4 раза.

При этом средневзвешенная доходность 4-летних гривневых ОВГЗ по итогам аукциона снижена на 102 базисных пункта и составила 9,88%. Доходность 3-месячных бумаг составила 10,73% (уменьшение на 105 б.п.), 1-летних – 10,18% (уменьшение на 124 б.п.), 2-летних – 10,04% (уменьшение на 96 б.п.).

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Как сообщалось, по данным Нацбанка, сумма средств, привлеченных Минфином в госбюджет за год путем размещения ОВГЗ, составила 227,6 млрд грн, $4,33 млрд и 387 млн ​​евро (средневзвешенная доходность бумаг – соответственно 16,9%, 5,9%, 3,4%).

При этом на погашение ОВГЗ в прошлом году Минфин потратил 268,8 млрд грн, а на выплату процентов – еще 70,8 млрд грн (суммарно – 339,7 млрд грн).