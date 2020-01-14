Гончарук поручил своему соратнику отстранить главного лесничего Закарпатья

Об этом Гончарук заявил по результатам совещания с представителями территориальных органов Государственного агентства лесных ресурсов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Призвал отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства в ответ на многочисленные случаи незаконной вырубки лесов в регионе. Никаких "черных лесорубов" под прикрытием территориальных управлений Гослесагентства не будет", – заявил премьер.

Гончарук также пригрозил увольнением чиновникам Гослесагентства, причастным к незаконным рубкам леса.

Премьер поручил новому главе Гослесагентства провести масштабный аудит предприятий ведомства в Харьковской, Житомирской, Черниговской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской, Львовской, Волынской областях, по результатам которого принять соответствующие кадровые решения.

Напомним, распоряжением Кабмина от 24 декабря 2019 года на должность главы Гослесагентства назначен Андрей Заблоцкий, который ранее являлся советником премьер-министра Алексея Гончарука, руководил сектором сельского хозяйства в Офисе эффективного регулирования BRDO, который возглавлял Гончарук.