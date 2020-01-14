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14.01.20 17:02

"Ковальская" купила комплекс по производству строительных материалов во Львовской области

Промышленно-строительная группа (ПСГ) "Ковальская" закрыла сделку по приобретению ООО "Розвадов Стройматериалы" (Розвадов Львовской области), владеющего производственным комплексом общей площадью около 140 га.

"Ковальская" купила комплекс по производству строительных материалов во Львовской области

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение группы, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, комплекс содержит песчаный и известняковый карьеры, шахтные печи для обжига известняка и завод по изготовлению силикатного кирпича.

Запасы сырья на песчаном карьере оцениваются почти в 10 млн кубометров, запланированные объемы добычи - 400-500 тыс. тонн в год. Песок будет использоваться для производства сухих строительных смесей Siltek.

Помимо этого, на приобретенном участке "Ковальская" планирует в последующие два года построить еще один завод Siltek. Кроме этого, сырье, добываемое на площадке, будет реализовываться в Западной Украине.

По данным группы, известняковое месторождение имеет запасы сырья на уровне 6 млн тонн.

"Ежегодно планируется добывать 200 тыс. тонн известняка, который будет перерабатываться на собственных мощностях и реализовываться на предприятиях всей страны", - добавили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что для повышения качества будут модернизированы линии просева и переработки песка, обжига известняка и установлено современное оборудование для его безотходной переработки.

Как сообщалось, в конце 2019 года "Ковальская" заявила, что находится на завершающем этапе покупки участка во Львовской области, на котором планирует построить завод по производству сухих строительных смесей стоимостью $15-20 млн. Начать строительство планируется во втором квартале 2020 года, ориентировочно в мае. В целом работы продлятся 1,5-2 года и предположительно завершится к концу 2021 года.

В настоящее время ПСГ "Ковальская" под брендом Siltek производит более 100 видов сухих и жидких строительных смесей: шпаклевки, штукатурки, стяжки, краски, грунтовки, герметики и монтажные пены и тому подобное. Производственная мощность действующего предприятия - 150 тыс. тонн смесей в год.

ПСГ "Ковальская" работает на строительном рынке Украины с 1956 года. Является ведущим производителем строительных материалов, девелопером и застройщиком страны. Объединяет два карьера и девять заводов-производителей стройматериалов, которые известны в Украине под брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek, "Ковальская Гранит".

Помимо этого, в группу входит "Ковальская Недвижимость", которая занимается строительством жилых объектов в Киеве.

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