"Ковальская" купила комплекс по производству строительных материалов во Львовской области

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение группы, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, комплекс содержит песчаный и известняковый карьеры, шахтные печи для обжига известняка и завод по изготовлению силикатного кирпича.

Запасы сырья на песчаном карьере оцениваются почти в 10 млн кубометров, запланированные объемы добычи - 400-500 тыс. тонн в год. Песок будет использоваться для производства сухих строительных смесей Siltek.

Помимо этого, на приобретенном участке "Ковальская" планирует в последующие два года построить еще один завод Siltek. Кроме этого, сырье, добываемое на площадке, будет реализовываться в Западной Украине.

По данным группы, известняковое месторождение имеет запасы сырья на уровне 6 млн тонн.

"Ежегодно планируется добывать 200 тыс. тонн известняка, который будет перерабатываться на собственных мощностях и реализовываться на предприятиях всей страны", - добавили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что для повышения качества будут модернизированы линии просева и переработки песка, обжига известняка и установлено современное оборудование для его безотходной переработки.

Как сообщалось, в конце 2019 года "Ковальская" заявила, что находится на завершающем этапе покупки участка во Львовской области, на котором планирует построить завод по производству сухих строительных смесей стоимостью $15-20 млн. Начать строительство планируется во втором квартале 2020 года, ориентировочно в мае. В целом работы продлятся 1,5-2 года и предположительно завершится к концу 2021 года.

В настоящее время ПСГ "Ковальская" под брендом Siltek производит более 100 видов сухих и жидких строительных смесей: шпаклевки, штукатурки, стяжки, краски, грунтовки, герметики и монтажные пены и тому подобное. Производственная мощность действующего предприятия - 150 тыс. тонн смесей в год.

ПСГ "Ковальская" работает на строительном рынке Украины с 1956 года. Является ведущим производителем строительных материалов, девелопером и застройщиком страны. Объединяет два карьера и девять заводов-производителей стройматериалов, которые известны в Украине под брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek, "Ковальская Гранит".

Помимо этого, в группу входит "Ковальская Недвижимость", которая занимается строительством жилых объектов в Киеве.