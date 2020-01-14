Под видом реконструкции здания в центре Киева построят дом высотой 100 метров

Об этом свидетельствуют данные Государственной архитектурно-строительной инспекции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Заказчиком разрешения является само ПАО "Киевпроект". Оно же является проектировщиком объекта.

В декабре 2017 года Департамент градостроительства выдал "Киевпроекту" градостроительные условия и ограничения, в которых согласовал реконструкцию здания на участке площадью 0,77 га по ул. Б. Хмельницкого, 16-22. Этот участок в соответствии с Генпланом является территорией общественных зданий и сооружений и частично – средне- и малоэтажной застройки.

Несмотря на это под видом реконструкции будет построен "многофункциональный комплекс", включающий две жилые секции на 304 квартиры. Спроектированная высота комплекса – 100 метров (ориентировочно – 33 этажа), хотя согласно Генплану на этом участке допустимо строительство домов не выше 4-11 этажей.

Фактический процент застройки участка составляет почти 90%, что в три раза превышает допустимый процент застройки.

По данным источников издания, у застройщика при получении разрешения ГАСИ отсутствовали предусмотренные градостроительными условиями и ограничениями вывод специально уполномоченного органа охраны культурного наследия по проектной документации, историко-градостроительное обоснование для проектирования объекта строительства, а также согласование проектной документации Департаментом культуры КГГА.

Подрядчиком строительства является ООО "Ника Лтд". Это предприятие входит в группу компаний Perfect Group, которую связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко.

Исаенко является бизнес-партнером Андрея Вавриша – друга главы Офиса президента Андрея Богдана и бывшего заместителя руководителя Департамента градостроительства КГГА. После увольнения в 2015 году Вавриш позиционирует себя как девелопер Saga Development.

Saga Development Вавриша в декабре 2019 года представила совместный с Perfect Group проект реконструкции территории "Киевпроекта" и соседнего исторического здания. На участке планируется построить двухуровневый подземный паркинг, проект также предусматривает строительство жилья.

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С 2017 года 94% акций ПАО "Киевпроект" принадлежат кипрской компании Traylory Ventures Limited. 26 апреля 2018 года членом Наблюдательного совета "Киевпроекта" как представитель Traylory Ventures Limited был избран адвокат Сергей Турчинов. В 2017 году он "разыграл" с нынешним нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром аукцион по покупке недвижимости на Печерске.

Турчинов также является владельцем ООО "Тур-Отель Сервис", руководителем которого является Ярослава Шаманина, руководившая уже ликвидированным ООО "ТД "Возрождение", которым до 2006 года владел Вадим Столар.

Руководителем ПАО "Киевпроект" значится Роман Гладуняк. Это бывший глава Главного управления контроля за благоустройством КГГА во времена мэра Леонида Черновецкого, фигурант уголовного производства о незаконной достройке этажей здания по ул. Паньковской, 25 в Киеве. По данным СМИ, Гладуняк был "креатурой экс-замглавы КГГА Дениса Басса", а также он близок к бывшему лидеру франкции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Денису Комарницкому.

Роман Гладуняк также является руководителем ООО "Укржилстрой", и до июля этого года - ООО "Арикс". В ноябре 2018 года и феврале 2019 года наблюдательный совет "Киевпроекта" дал согласие на заключение договора с указанными компаниями о выполнении проектных работ.

В свою очередь ООО "Арикс" является владельцем участка по ул. Олеся Гончара, 69, где Perfect Group и Saga Development планируют построить ЖК "Franklin Concept House". Подрядчиком строительства является ООО "Ника Лтд", которое является также подрядчиком на стройке по ул. Б. Хмельницкого, 16-22.