Visa купила финтех-стартап Plaid за $5,3 миллиарда

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Plaid была основана в мае 2013 года. Последний раунд финансирования стартапа состоялся в конце 2018 года. Тот инвестраунд возглавили венчурные фонды Index Ventures и Kleiner Perkins, а компании удалось привлечь $250 млн. При этом в раунде участвовали и два платежных гиганта - Visa и MasterCard.

По данным Techcrunch, всего за эти годы инвесторы вложили в Plaid около $350 млн, а оценочная стоимость стартапа после последнего инвестраунда составляла $2,65 млрд - ровно вдвое меньше цены, за которую компанию приобретает Visa.

Для самой Visa это уже не первая покупка финтех-стартапов за последнее время. Только за прошлый год компания приобрела сразу три таких стартапа: платежный сервис Payworks, компанию Verifi, занимающуюся защитой платежей, и разработчика системы "умного" управления токенами Bell ID.