Доля блокировок налоговых накладных сократилась в полтора раза, – ГНС

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы, передает БизнесЦензор.

Для сравнения: в ноябре 2018 года - 2,71%. Количество остановленных НН/РК (налоговых накладных/расчетах корректировки) в соотношении к зарегистрированным в ноябре 2019 года составила 0,11%, в ноябре 2018 года - 0,17%. Сумма НДС таких остановленных НН/РК в соотношении к зарегистрированным в ноябре 2019 года составляла 0,57%, в ноябре 2018 года - 0,78% .

"Совершенствование системы автоматического мониторинга позволяет нам повышать ее качество и точность. Это означает, что у ГНС есть все необходимые ресурсы, чтобы эффективно выявлять попытки неправомерного формирования налогового кредита и предотвращать их. С другой стороны, это также означает, что добросовестные плательщики могут работать спокойно и своевременно получать возмещение НДС", - прокомментировал глава ГНС Сергей Верланов.