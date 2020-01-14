Производство бензина на НПЗ Коломойского превысило импорт из Беларуси

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования "Консалтинговой группы "А-95".

Украинские НПЗ в 2019 году увеличили производство бензина на 10% (на 84 тыс. тонн) – до 908 тыс. тонн.

При этом производство бензинов Кременчугским НПЗ компании "Укртатнафта" впервые превысил объем импорта из Беларуси, которая до 2019 года была основным источником поставки этого вида нефтепродуктов на украинский рынок.

Так, Кременчугский НПЗ увеличил производство на 8,5% (на 59 тыс. тонн) – до 752 тыс. тонн. Его доля в общем балансе рынка выросла с 36% до 39%.

Шебелинский ГПЗ "Укргаздобычи" увеличил производство бензина на 19,5% (на 26 тыс. тонн) – до 156 тыс. тонн.

Всего доля внутреннего производства за год повысилась на 3,8 п. п. – до 46,7%.

В то же время импорт бензина в 2019 году сократился на 5,6% или на 56 тыс. тонн и составил 1,03 млн тонн.

В том числе белорусские НПЗ в 2019 году сократили отгрузки бензинов в Украину на 17% (на 146 тыс. тонн) – до 691 тыс. тонн, снизив свою долю на украинском рынке с 43,5% до 35,5%.

Поставки из Литвы в 2019 году увеличились на 40% – до 328 тыс. тонн, а их доля повысилась с 12% до 17%.

Еще 10,2 тыс. тонн бензинов было импортировано из Польши и 6,3 тыс. тонн – через морские порты.

Как отмечает издание, рост годового баланса бензинов по итогам 2019 года зафиксирован впервые с 2016 года.

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Как сообщалось, в 2019 году ряд розничных операторов начали регулярные закупки бензинов у Кременчугского НПЗ. В частности, существенно нарастили закупки компании WOG, Amic, Marshal, Neftek и другие.

В 2018 году "Укртатнафта" начала лоббировать введение заградительных пошлин на импорт бензинов из Беларуси, мотивируя необходимостью защиты внутреннего производителя против субсидированного импорта. Также компания настаивает на пересмотре ставок акцизного налога на бензин и сжиженный газ, из-за роста популярности которого потребление бензинов в последние годы снижалось.