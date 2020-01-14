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14.01.20 16:14

Нацбанк обнаружил 58 нелегальных пунктов обмена валюты за год

Национальный банк по 2019 год совершил 1123 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) относительно соблюдения порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме (валютно-обменных операций).

Нацбанк обнаружил 58 нелегальных пунктов обмена валюты за год

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были такие:

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2019 году было выявлено 58, работавших нелегально в Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Эффективным было сотрудничество с подразделениями защиты экономики Национальной полиции Украины в Киеве, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях, которые уведомили Национальный банк о мерах, принятых для прекращения деятельности незаконных обменных пунктов. Данные о выявленных нелегальные обменные пункты с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты". 

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