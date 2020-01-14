Нацкомиссия готовит внеплановую проверку "Укрэнерго"

Об этом говорится в обосновании к решению Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), о проведении внеплановой проверки НЭК "Укрэнерго", которое будет рассматриваться 17 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

В частности, "Укргидроэнерго" в своем письме отмечает, что предоставление непредвиденных Правилами рынка команд "По операционной безопасности" в сентябре 2019 года привело к финансовым потерям не менее 35 млн грн (без НДС).

"ДТЭК Востокэнерго" указывает, что предоставление "Укрэнерго" неправомерных команд на разгрузку с 24 октября по 6 ноября 2019 года привело к снижению отпуска электроэнергии на 103 млн кВт-ч и ущербу в размере 63,9 млн грн.

В свою очередь "Энергоатом-Трейдинг" в своем письме сообщил, что по состоянию на 15 ноября, "Укрэнерго" имеет задолженность на сумму 92 млн грн перед предприятием за небалансы электроэнергии.

"Учитывая указанное, Департамент лицензионного контроля предлагает принять постановление НКРЭКУ "О проведении внеплановой выездной проверки соблюдения ЧАО "НЭК "Укрэнерго" Лицензионных условий по передаче электрической энергии", на основании которой провести внеплановую выездную проверку соблюдения ЧАО "НЭК "Укрэнерго" требований пункта 2.2 и подпункта 32 пункта 2.3 Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по передаче электрической энергии", – говорится в обосновании к решению НКРЭКУ.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" с конца октября периодически ограничивает производство электроэнергии из-за теплой погоды и снижения потребления.

Так, 5 ноября НЭК впервые вынужденно ограничила выработку "зеленой" генерации в составе Ботиевской, Приморской-1 и Орловской ВЭС (все – группа "ДТЭК" Рината Ахметова). В то же время компании придется компенсировать ВЭС стоимость недовыработанной ими электроэнергии по высокому "зеленому тарифу".

При этом были отключены в резерв (или перенесен пуск на дневное время) семь энергоблоков на ТЭС. Также диспетчерам пришлось разгрузить более чем на 500 МВт относительно коммерческого графика ТЭЦ и ТЭС, которые оставались в работе.

Напомним, 1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электроэнергии", принятому в апреле 2017 года, в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии.

Он предусматривает переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок вспомогательных услуг.