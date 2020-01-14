Сельхозпроизводителям компенсируют еще 563 миллиона за покупку техники

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.

По данным министерства, за период декабря 2018 года и января-сентября 2019 года производителям фактически направлено 640,8 млн грн компенсации. В целом программой воспользовалось 5 400 сельскохозяйственных товаропроизводителей, которыми приобретено 10 309 единиц техники на сумму 3,1 млрд грн.

Одновременно Минэкономики сформирован "Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей-получателей частичной компенсации стоимости техники и оборудования" на основании предоставленной информации от уполномоченных банков за октябрь и ноябрь 2019 года. Прогнозируемая потребность в средствах за этот период составляет 563,1 млн грн.

"По результатам совещания принято решение, что частичная компенсация стоимости за указанный период будет уплачена в 2020 году после распределения средств по направлениям поддержки сельхозпроизводителей в соответствии с Государственным бюджетом", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в госбюджете на 2020 год на финансовую поддержку сельхозпроизводителей предусмотрено 4 млрд грн, хотя депутаты предлагали увеличить государственную поддержку АПК до 8,48 млрд грн. В том числе 3,9 млрд грн планировалось направить на удешевление кредитов аграриям для покупки земель сельхозназначения после запуска рынка земли.