Минэкономики пообещало сохранить часть дотаций фермерам в 2020 году

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"В целом, в 2019 году на поддержку фермерских хозяйств было направлено 694,1 млн грн бюджетных средств. Сейчас мы совместно с профильными ассоциациями формируем направления поддержки АПК, которые дадут наибольший экономический эффект. Фермерам в 2020 году планируем сохранить некоторые из уже существующих направлений поддержки", – сообщил Высоцкий.

По словам чиновника, в частности, речь идет о частичной компенсации расходов, связанных с предоставленными сельскохозяйственными консультативными услугами, финансовой поддержке сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, удешевлении кредитов, дополнительной финансовой поддержке семейных фермерских хозяйств через механизм доплаты ЕСВ.

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По данным Минэкономики, в 2019 году по программе "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" было направлено 462,2 млн грн, что составило почти 100% из предусмотренных средств.

По направлению "Частичная компенсация стоимости техники" было использовано 195 млн грн дотаций, что позволило закупить 7 690 единиц техники.

Кроме того, 96,8 млн грн направлено на выплату бюджетной субсидии на 1 га фермерским хозяйствам, кроме новообразованных.

87 млн ​​грн направлено на компенсацию процентов по привлеченным кредитам, 50 млн грн – на частичную компенсацию стоимости семян, 18,4 млн грн – на субсидии на 1 га для новых фермерских хозяйств, 2,8 млн грн – на финансовую поддержку сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, 613 тыс. грн – на частичную компенсацию расходов за консультационные услуги.

По программе "Предоставление кредитов фермерским хозяйствам", которая реализуется через "Укргосфонд", направлено 231,9 млн грн для 617 фермеров.

Как сообщалось, в госбюджете на 2020 год на финансовую поддержку сельхозпроизводителей предусмотрено 4 млрд грн, хотя депутаты предлагали увеличить государственную поддержку АПК до 8,48 млрд грн. В том числе 3,9 млрд грн планировалось направить на удешевление кредитов аграриям для покупки земель сельхозназначения после запуска рынка земли.