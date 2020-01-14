Госпогранслужба оформила рекордное количество документов на въезд и выезд из страны

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины, передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, все больше путешественников, как в Украину, так и за пределы государства, предпочитают воздушному транспорту.

В частности, в 2019 году самолетами украинскую границу пересекли более 20,6 млн человек, что на 23% превышает показатель 2018 года (16,7 млн человек).

"Доля украинцев среди путешественников, которые выбрали воздушные путешествия, выросла еще больше – более чем на 30% (с 11,6 млн человек в 2018 году до 15,1 млн человек в 2019 году)", – отмечается в сообщении.

Морским транспортом украинскую границу в 2019 году пересекли почти 400 тысяч человек, что на 11,5% больше, по сравнению с 2018 годом.

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В то же время пассажиропоток с Евросоюзом через пункты пропуска на сухопутных участках госграницы Украины в 2019 году оставался на уровне 2018 года. В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36,7 млн человек.

При этом почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 году – менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тысяч украинцев меньше (7 млн ​​человек).

По данным пограничников, также в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).