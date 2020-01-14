МАУ откажется от полетов в Таиланд

Об этом Дыхне рассказал в интервью LB.ua, передает БизнесЦензор.

"Бангкок наверняка мы закроем. Сейчас мы летаем туда уже в убыток. Просто вывозим пассажиров, которые купили заранее билеты. Сейчас сезон отдыха, и мы просто должны довыполнить обязательства перед массовым туризмом. После этого периода данное направление мы закроем", – сообщил президент МАУ.

Глава авиакомпании уточнил, что полет в Дубай через территорию Ирана занимал ранее 5,5 часов и 6 часов в обратном направлении. Теперь же на это потребуется чуть более 8 часов, поскольку самолетам нужно будет делать дозаправку.

Отвечая на вопрос, будут ли в ближайшее время отменяться рейсы в Дубай в связи с тем, что облетать Персидский залив экономически невыгодно, Дыхне сказал: "Дубай под вопросом. Как его выполнять, каким воздушным судном? Мы "девятисоткой" (имеется в виду Boeing 737-900), самой тяжелой, не долетаем туда без посадки. Сейчас сесть можно в Ларнаке или в Анталии на дозаправку. Варианты есть, если мы найдем их целесообразными. Нам же еще нужно конкурировать с теми, кто не облетает этот район".

Что касается полетов из Киева в Пекин, то, по словам Дыхне, возобновление рейсов в столицу Китая возможно "только в случае, если мы вернемся когда-то к первоначальному маршруту" (то есть через территорию РФ).

"Плюс три часа на круге, слишком много топлива тратилось на облет. В тех ценовых категориях, в которых обслуживается этот рейс, мы не могли его выполнять дальше. Его надо было закрывать значительно раньше", – сказал глава авиакомпании.

Что касается возобновления рейсов в Тегеран, топ-менеджер категорично заявил, что сейчас такие варианты даже не рассматриваются.

Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпел крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.

После этого Украина запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января.

В минувшую субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.