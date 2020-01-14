Рада выделила 2 миллиарда на обещанные Зеленским льготные кредиты

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №2589 во втором чтении и в целом проголосовал 261 народный депутат.

Документ предусматривает увеличение на 2 млрд грн поступлений в специальный фонд государственного бюджета за счет досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Эти средства пойдут на финансирование новой бюджетной программы "Фонд развития предпринимательства".

Как уточняли в пресс-службе Министерства финансов, средства по этой программе будут направлены на удешевление кредитов путем частичной компенсации процентной ставки (1,5 млрд грн), а также на предоставление частичных гарантий конечным заемщикам (0,5 млрд грн).

"Законопроект является одной из составляющих реализации инициативы президента – программы "5-7-9" по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая должна заработать с 1 февраля 2020 года", – отметили в Минфине.

Как сообщалось, Кабмин 11 декабря также определил Немецко-украинский фонд площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, анонсированной ранее президентом Владимиром Зеленским, которая предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Программа предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.