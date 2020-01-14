Курченко пытается отменить украинские санкции через суд

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, суд рассматривает иск Сергея Курченко к президенту Петру Порошенко о признании противоправным/недействительным и отмене указа №126/2018 от 14 мая 2018 года, которым было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против скрывающегося в России бизнесмена.

На заседании 13 января Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, который просил привлечь Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, поскольку Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 февраля.

Как сообщалось, согласно указу президента Петра Порошенко №126 от 14 мая 2018 года, беглый Сергей Курченко впервые попал в список лиц, против которых Украина вводит ограничительные меры.

Санкции против Курченко введены на три года. Они предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, запрет совершения сделок с ценными бумагами. Также Курченко запрещено выдавать лицензию НБУ на инвестиции в иностранное государство.

Напомним, в марте 2019 года Генпрокуратура заявила о завершении досудебного расследования по подозрению беглого олигарха Сергея Курченко в совершении ряда преступлений.

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Курченко подозревается в участии в преступной организации Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.1 ст.366; ч.4 ст.28, ч.3 ст.358; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.3 ст.212; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 УК Украины.

В частности, беглому олигарху инкриминируют незаконное завладение сжиженным газом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", в соучастии с должностными лицами ряда министерств и обладминистраций, а также компаний группы "Нафтогаз", что нанесло ущерб указанным предприятиям на 2,2 млрд грн, с последующей легализацией (отмыванием) незаконно полученных доходов с уклонением от уплаты налогов.

Также Курченко обвиняют в незаконном завладении денежными средствами "Нафтогаза" на сумму почти 450 млн грн и 5,1 млрд грн.

Кроме того, олигарх подозревается в незаконном завладении денежными средствами Национального банка на общую сумму более 787 млн ​​грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал Банк", а также средствами самого банка на сумму более 4,7 млрд грн при выдаче кредитов подконтрольным Курченко фиктивным предприятиям.

Ему также инкриминируют завладение средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на 866 млн грн путем противоправного предоставления "Брокбизнесбанком" межбанковских кредитов в пользу "Реал Банка" и незаконном размещении средств на корреспондентском счете в "Реал банке", а также денежными средствами "Брокбизнесбанка" в сумме 1,4 млрд грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности.

Курченко также подозревают в завладении денежными средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на сумму 502 млн грн путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций Государственного ипотечного учреждения.

Также олигарха обвиняют в завладении деньгами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму более 2 млрд грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с "Аграрным фондом" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины.

Кроме того, Курченко вменяют фиктивное предпринимательство.