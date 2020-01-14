Суд оставил без рассмотрения иск против замглавы НБУ Рожковой из-за отсутствия истца

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Ппределением Барышевского районного суда Киевской области от 11 июня 2019 года были предусмотрены меры обеспечения иска путем установления запрета первому заместителю главы НБУ Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности до решения данного спора по существу.

Однако это определение суда 23 сентября 2019 года было отменено в связи с тем, что Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу НБУ.

В настоящее время Рожкова продолжает исполнять обязанности первого заместителя главы НБУ.

Кроме того, со ссылкой на Рожкову сообщалось, что Барышевский райсуд Киевской области решил отстранить ее от исполнения обязанностей первого заместителя главы НБУ по спору между двумя жителями Барышевки.

Как тогда написала Рожкова в Facebook, "поводом для подачи этого иска стала публикация жителя Барышевки Антона Лукьяненко с названием "Екатерина Рожкова - образец государственного управленца". 6 июня этот господин написал текст, в котором мою скромную персону возвеличил до уровня человека, который едва ли не в одиночку "остановил дефолт в Украине и обвал гривни". Это возмутило другого жителя Барышевки - Андрея Барташа, который решил оспорить изложенное в суде, видя в утверждениях господина Антона Лукьяненко нарушения своих прав! И параллельно запретить мне работать в НБУ".

По ее словам, Барташ был основателем компании "Нибиру Х", в которой Лукьяненко до настоящего времени работает в должности директора.