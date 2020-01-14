Начала работать электронная система бронирования разрешений на грузоперевозки

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Пилотный проект по е-бронированию разрешений для перевозчиков успешно работает. За первые 12 дней 2020 года услугой е-бронирования разрешений воспользовались более 1300 перевозчиков, которые забронировали через транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua около 8000 разрешений. Благодаря цифровизации процесса созданы равные условия доступа всех перевозчиков к заказу услуги", – заявил Криклий.

По словам министра, система е-бронирования имеет ряд преимуществ для бизнеса и призвана устранить коррупционную составляющую в процессе получения разрешений.

"Видно доступное количество разрешений на ПВД, а забронированное разрешение не может быть выдано другому перевозчику. Перевозчик сам выбирает ПВД, где планирует получить забронированное разрешение. Итак, перевозчик имеет возможность спланировать поездку и обезопасить себя от штрафных санкций за нарушение таможенного законодательства", – отметил Криклий.

Министр уточнил, что забронированное разрешение доступно к выдаче перевозчику 5 дней. Если перевозчик не получит разрешение в определенный период времени, его бронирование будет отменено автоматически, а разрешение будет доступно другим перевозчикам.

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"В то же время введение сервиса е-бронирования способствовало выявлению проблемных вопросов в системе выдачи разрешений, как на техническом, так и на организационном уровнях. Например, обнаружено большое количество перевозчиков, которые вопреки требованиям законодательства, не подали вовремя уведомления об изменении данных в своих лицензионных делах. Все технические проблемы оперативно оказываются и устраняются, а сервис постоянно совершенствуется", – добавил Криклий.

По словам министра, в дальнейшем планируется перевести весь процесс выдачи разрешений на международные автомобильные грузоперевозки в цифровой формат.

"Однако, пока еще не все страны согласны на этот шаг. Мы работаем над решением вопроса и уверены, что совместными усилиями нам это удастся", – подчеркнул Криклий.

Как сообщалось, 27 декабря 2019 года Министерство инфраструктуры представило транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua.

Через портал с 1 января можно сделать предварительный заказ (электронное бронирование) 60% всех видов разрешений, 40% остаются для оформления и выдачи по устному обращению на ПВД.