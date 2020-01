Китайская BOCE стала совладельцем украинской биржи ПФТС

Как сообщается в отчетности на сайте биржи, соответствующую информацию ПФТС получила от Центрального депозитария 3 января, передает БизнесЦензор.

В то же время из состава акционеров ПФТС вышли белизские компании Primeview LTD (8,49%), Dakal LTD (9,37%), Crookston Limited (9,06%), а также зарегистрированнвя на Маршалловых островах Boline LTD (9,22%).

При этом еще одна компания – Parvana LTD(Маршалловы острова) – снизила свою долю с 8,9% до 0,12%, а ООО "Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов "Альтана Инвестмент Менеджмент" увеличила с 2,3% до 5,1%.

Как сообщалось, в начале декабря 2019 года китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг), в 2017 году ставшая владельцем "Украинского банка реконструкции и развития" (УБРР), сообщила о своем намерении приобрести пакет акций АО "Фондовая биржа ПФТС" (Киев) в размере 49,90003% уставного капитала.

Год назад Антимонопольный комитет Украины одобрил повторную заявку BOCE на приобретение доли в ПФТС в размере свыше 25%.

Помимо этого, в конце августа 2018 года акционеры еще одной фондовой биржи – "Украинской биржи" (УБ) решили предложить BOCE стать акционером с долей 36% в результате допэмиссии, однако эта сделка не состоялась.

Выручка биржи ПФТС за январь-сентябрь 2019 года сократилась в 2,5 раза – до 3,62 млн грн, а чистый убыток вырос в 5,1 раза – до 1,42 млн грн.

Активы биржи за девять месяцев этого года уменьшились на 21,3% – до 44,71 млн грн, а собственный капитал – на 21,5%, до 43,39 млн грн.

За январь-август этого года объем торгов на ПФТС составил 77,7 млрд грн, или 37,8 39% суммарного оборота на фондовых биржах Украины, и по этому показателю ПФТС отстает от биржи "Перспектива" (Днепропетровск) с ее долей 60,8%, но существенно опережает "Украинскую биржу" с ее 1,4%. В объеме торгов ПФТС за указанный период 94,2% пришлось на гособлигации внутреннего займа (ОВГЗ).

В настоящее время ведущие украинские биржи обсуждают возможность объединения усилий для противодействия полному переводу торговли ОВГЗ во внебиржевые торговые системы, прежде всего, Bloomberg.