Структура "Газпрома" приобрела у оккупационных властей Крыма усадьбу Ахметова

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Договор купли-продажи актива между учреждением "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" и ООО заключен 16 декабря 2019 года, говорится в комментарии дирекции на запрос "Интерфакса".

Дирекция, которая подведомственна оккупационным властям Крыма, уточняет, что аукцион по продаже имущества был в начале декабря признан несостоявшимся, поскольку поступила только одна заявка на участие - от ООО "ЭТЦ в Парковом". Она соответствовала условиям торгов, поэтому договор заключен с этой компанией.

Стоимость сделки в комментарии дирекции не указана.

Начальная цена лота составляла 1,975 млрд рублей (с учетом НДС), говорится в материалах на сайте torgi.gov.ru. Судя его по данным, лот продан по начальной цене.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ЭТЦ в Парковом" зарегистрировано в марте 2007 года, основной вид его деятельности - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставный капитал структуры, по данным на июнь 2019 года, составляет 8 млрд 867 млн 593 тыс. 271 рубль. Единственным владельцем ООО "ЭТЦ в Парковом" выступает ООО "Рисско" (Санкт-Петербург, основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), которое в свою очередь, по данным на март текущего года, на 100% принадлежит ООО "Газпром добыча Оренбург".

Поселок городского типа Парковое, где находятся объекты, расположен в 23 км от Ялты.

В комплекс проданных объектов недвижимости входят бассейн площадью 2,18 тыс. кв. м, гостевой дом площадью 3,36 тыс. кв. м, здание столовой площадью 253 кв. м, две площадки для отдыха, несколько декоративных бассейнов, фонтан, грот "Руины" и ряд других сооружений.

Новый владелец комплекса должен выполнять требования охранных обязательств в отношении памятников культурного наследия: дачного домика Якова Жуковского, барельефов "Сон" и "Пробуждение" на южном фасаде дома садовника, а также парка начала ХХ века.

По данным портала "Хранители наследия", финансист из Санкт-Петербурга Яков Жуковский - двоюродный брат певицы Надежды Забела, которая была женой и музой художника Михаила Врубеля, - напополам со своим другом-инженером Василием Сергеевым купил участок в захваченном Крыму. Жуковский в начале XX века привлек к созданию виллы "Новый Кучук-Кой" известных мастеров.

Музей, открытый в Парковом Жуковским в 1921 году, через два года был закрыт, в усадьбе разместился дом отдыха работников искусств, а затем пансионат "Криворожский горняк".

Во время Второй мировой войны статуи работы Александра Матвеева были разбиты, но ученики скульптора сделали копии и разместили их на прежних местах, а оригиналы принял на хранение Русский музей в Петербурге.

В 1987 году главный дом выгорел изнутри и был законсервирован без реставрации. В начале 2000-х годов почти вся территория имения "Новый Кучук-Кой" стала частной собственностью.

Финансово-промышленная группа "Систем Кэпитал Менеджмент" (System Capital Management, SCM) Рината Ахметова в 2007 году купила у региональных властей земучасток площадью 3,6 га в Парковом, его целевое назначение указывалось как "реконструкция и обслуживание комплексного памятника истории и культуры местного значения "Новый Кучук-Кой".

В 2008 году SKM продала его кипрскому офшору Starvista Limited. На участке появились новые постройки - бассейн и гостевой дом. В местных СМИ за реконструированным объектом закрепилось название "усадьба Ахметова".

Оккупационные власти Крыма в 2017-2018 годах забрали у Starvista Limited право собственности на землю и на комплекс "Новый Кучук-Кой", новострои - бассейн и гостевой дом.

SCM заявляет, что после присоединения Крыма к России потеряла контроль над всеми своими активами на полуострове. "В том числе и над объектом недвижимости в Парковом, известным как "Новый Кучук-Кой", принадлежащий на праве собственности компаниям, входящим в SCM. Любая "продажа" недвижимости "Новый Кучук-Кой" (. . .) осуществляется неизвестными лицами без согласия и участия бизнесов SCM", - говорится в ответе пресс-службы SCM на запрос "Интерфакса".

"SCM (. . .) считает не соответствующей международному праву так называемую "национализацию" всех активов, расположенных в Крыму, и любые дальнейшие действия по распоряжению ими", - заявила компания.

"Мы продолжаем принимать все меры для защиты своего права собственности на указанную недвижимость в международных судебных и арбитражных органах", - подчеркнула пресс-служба SCM.