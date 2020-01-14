Новый тариф для "Запорожгаза" вдвое меньше себестоимости услуг по доставке газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Запорожгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Такое решение госрегулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки компании составят 275 млн грн", - сообщает компания.

Государственный регулятор впервые за последние 5 лет пересмотрел вопрос необоснованных тарифов для АО "Запорожгаз". В таблице видны результаты убыточной деятельности АО "Запорожгаз" в течение этого периода:

Поэтому, из-за нового убыточного тарифа АО "Запорожгаз" не имеет возможности поднять зарплату до конкурентного уровня и удержать специалистов от увольнения. Дефицит кадров сейчас в компании составляет 15,6%. Также из-за убыточного тарифа АО "Запорожгаз" не может рассчитываться за технологический газ, что привело к задолженности перед оператором ГТС.

Еще одна таблица демонстрирует как тариф влияет на финансовый результат компании:

Также необоснованный тариф не позволяет АО "Запорожгаз" закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, создает финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа потребителям.

"Это приведет к искусственному банкротству не только операторов ГРС, но и нового независимого оператора ГТС", - заявляет "Запорожгаз".

24 декабря 2019 года постановлением № 3022 НКРЭКУ утвердила для "Запорожгаза" новый тариф на услуги распределения природного газа с 1 января 2020 на уровне 55 коп. за 1 куб. м (с НДС), в то время как фактическая себестоимость работ по доставке газа составляет 1,47 грн. за куб. м (с НДС).

"Специалисты компании в очередной раз обращают внимание Нацкомиссии на необоснованность расчетов и подчеркивают необходимость утверждения экономически обоснованных тарифов на распределение природного газа", - говорится в сообщении.