Суд арестовал Николаевский судостроительный завод "Океан" (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины сообщает БизнесЦензор.

Арест наложен по делу доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом завода.

Такое решение суд принял по ходатайству Офиса Генерального прокурора, прокуроры которого осуществляют процессуальное руководство этим уголовным производством.

Согласно сообщению прокуратуры, прокуроры также принимают меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях в отношении искусственного доведения до банкротства и незаконных сделок с имуществом предприятия.

В то же время ликвидатор ПАО "НСЗ "Океан" Ирина Сербин, организовавшая в декабре позапрошлого года открытые торги по продаже ЦИК предприятия, сообщила, что ее адвокат в Печерском райсуде пытается ознакомиться с текстом постановления.

"Главный вопрос: что именно арестовал Печерский суд?" – написала Сербин в Facebook.

По ее словам, если суд наложил арест на имущество ПАО, то его ЦИК со стартовой стоимостью 1,1 млрд грн был продан на втором повторном аукционе 3 декабря 2018 года за 122,195 млн грн ООО "Торговый дом "Аннона" – главе комитета кредиторов "Океана", владельцем и директором которого является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны. При этом Сербин добавила, что аукцион не был признан недействительным.

Ликвидатор заявляет, что это позволило ООО "Судостроительный завод "Океан" Капацины обеспечить работой около 700 человек, отремонтировать "десятки" судов, построить металлоконструкции для мостов и эстакад и месяц назад приступить к выполнению к строительству судов для заказчика из Нидерландов.

Сербин указала: если наложен на имущество ООО, которое сегодня управляет заводом, то это означает риск остановки завода и расторжения международных контрактов.

Сербин также напомнила, что в 2016 году Генпрокуратура уже добивалась ареста и передала все "ответственным хранителям", после чего завод и ликвидатор пережили неоднократные маски-шоу, а с завода исчезло имущества на 40 млн грн только по балансовой стоимости.

"Понадобилось полтора года, чтобы раскрыть глаза прокурорам на ошибку, которую они допустили, подыграв рейдерам, за которыми стоят олигархи с Российской Федерации", – утверждает Сербин.

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Как сообщалось, в ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО "НСЗ "Океан" по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому ООО "Консалтинг-Гамма" (Кривой Рог Днепропетровской обл.).

Белизская Belmont Industries Inc. и кипрская Poizanter Holdings Limited заявляют, что в 2010 году через банковские счета внесли EUR60 млн инвестиций в "Океан", которые были обеспечены ипотекой и залогом.

"В последние годы с целью завладения целостным имущественным комплексом судостроительного завода путем доведения его до банкротства преступная группа, используя коррупционные связи в судебной ветви власти, вынесением судебных решений лишила иностранных инвесторов прав ипотекодерждателя", – утверждают Belmont и Poizanter. Среди своих противников компании, в частности, называют Капацину, а аукцион по продаже завода за $4 млн считают "искусственным".

"Государству нанесены убытки в сумме 103 млн грн, иностранным инвесторам в сумме $60 млн, оборудование завода уничтожается, земельные участки разделены на три, по надуманным основаниям имущество завода передано в ипотеку оффшорной компании за $15 млн", – утверждают в компании.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года – "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008 года - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001 года – "Судостроительный завод "Океан") специализировалось на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

Как сообщал БизнесЦензор, в декабре 2018 года целостный имущественный комплекс ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" продали через аукцион ООО "Торговый дом "Аннона" Игоря Волошина за 122,2 млн грн.

Изначально стартовая цена предприятия составляла 1,8 миллиарда гривен, но после нескольких несостоявшихся аукционов перед торгами она снизилась до 1,16 миллиарда гривен. Сами торги проходили со снижением начальной стоимости.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко в сентябре 2017 года заявлял о намерении вернуть в госсобственность завод "Океан". 5 апреля 2017 года Генпрокуратура Украины объявила в розыск группу лиц, подозреваемых в доведении завода "Океан" до банкротства и нанесении ему убытков на 1,5 млрд грн.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008 года - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001 года - "Судостроительный завод "Океан") специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО "НСЗ "Океан" по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-Групп" Вадиму Новинскому ООО "Консалтинг-Гамма".

Николаевский судостроительный завод "Океан", который был основан в 1951 году, сейчас является публичным акционерным обществом и специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тысяч тонн.