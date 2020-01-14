Фермерские хозяйства получили почти 700 миллионов господдержки в 2019 году

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщает БизнесЦензор.

"В общем, в 2019 году на поддержку фермерских хозяйств было направлено 694,1 млн грн бюджетных средств", - сказал Высоцкий.

"Фермерам в 2020 году планируем сохранить некоторые из уже существующих направлений поддержки", - отметил Высоцкий.

Речь идет о частичной компенсации расходов, связанных с предоставленными сельскохозяйственными совещательными услугами, финансовой поддержке сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, удешевление кредитов, дополнительной финансовой поддержке семейных фермерских хозяйств через механизм доплаты ЕСВ.

"Так, по программе "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" было направлено 462,2 млн грн для фермеров. Это почти 100% из предусмотренных средств", - сообщает министерство.

Наибольший объем средств использовано по направлению "Частичная компенсация стоимости техники" - 195 млн грн за закупленные 7690 единиц техники.

По программе "Предоставление кредитов фермерским хозяйствам", которая реализуется через "Укргосфонд", направлено 231,9 млн грн для 617 фермеров.