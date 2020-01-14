В Киеве из-за прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza пострадали 10 человек

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Ликвидацию повреждений возле ТРЦ Ocean Plaza завершат за одни сутки – утром 15 января", – отмечено в сообщении предприятия.

В Киевской городской горгосадминистрации уточняют, что ремонтные работы будут полностью завершены во второй половине дня.

"Тепловики работали всю ночь, работы продолжатся сегодня до трех ночи. По предварительной информации, транспортное движение по улице Антоновича восстановят ориентировочно во второй половине среды, 15 января", - сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя главы администрации Петра Пантелеева.

Прорыв по улице Антоновича, 176, произошел вечером 13 января. По предварительной оценке причиной аварии стала изношенность теплосети – трубопровод диаметром 1000 мм проложили в 1987 году, он обслуживает около трех тысяч зданий.

Во время порыва трубы теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza пострадало 10 человек, 7 из которых госпитализированы. По информации спасателей, из маршрутного такси, а также из рядом стоящего троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе, было вынесено 7 человек.

"Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Всех работников и посетителей магазина "Ашан" и ТРЦ Ocean Plaza вывели на безопасное расстояние. Спасатели на руках вынесли из здания 6 человек", – отметили в службе.

Кроме того, спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося провала.