Нацбанк согласовал запуск работы в Украине платежной системы Clear Junction

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Платежной организацией международной платежной системы Clear Junction является компания Clear Junction Limited, зарегистрированная в Великобритании и имеющая статус авторизованного учреждения электронных денег.

Clear Junction стала тринадцатой зарегистрированной в Украине международной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

"Выход новой платежной системы на рынок Украины будет способствовать развитию платежного рынка в Украине, повышению уровня качества финансовых услуг, а также расширит возможности для получения услуг по переводу средств как для украинцев, находящихся за рубежом, так и для иностранцев, осуществляющих трансграничные переводы средств в Украину", - сообщает НБУ.