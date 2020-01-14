БизнесЦензор

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14.01.20 10:42

Нацбанк согласовал запуск работы в Украине платежной системы Clear Junction

Национальный банк Украины принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Clear Junction.

нбу,нацбанк

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Платежной организацией международной платежной системы Clear Junction является компания Clear Junction Limited, зарегистрированная в Великобритании и имеющая статус авторизованного учреждения электронных денег.

Clear Junction стала тринадцатой зарегистрированной в Украине международной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

"Выход новой платежной системы на рынок Украины будет способствовать развитию платежного рынка в Украине, повышению уровня качества финансовых услуг, а также расширит возможности для получения услуг по переводу средств как для украинцев, находящихся за рубежом, так и для иностранцев, осуществляющих трансграничные переводы средств в Украину", - сообщает НБУ.

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