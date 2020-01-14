БизнесЦензор

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14.01.20 10:16

Мировые поставки персональных компьютеров выросли впервые с 2011 года

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) по итогам 2019 года выросли на 2,7% и достигли 266,69 млн, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Это первый подъем показателя с 2011 года, когда рост составил 1,7%.

В том числе в четвертом квартале продажи ПК повысились на 4,8% относительно аналогичного периода 2018 года - до 71,8 млн штук. Результат оказался лучше прогноза IDC, при этом объем поставок стал максимальным за четыре года.

"Рынок по-прежнему ждут сложности, но прошлый год показал явные признаки того, что спрос на ПК все еще существует, несмотря на появление все новых и новых видов устройств и перехода на мобильные технологии", - полагает топ-менеджер одного из подразделений IDC Райан Рейт.

Прекращение Microsoft поддержки операционной системы Windows 7 с января 2020 года оказало влияние на спрос на ПК со стороны бизнеса в прошлом году, отмечают эксперты. Особенно переход на Windows 10 помог трем крупнейшим поставщикам компьютеров - Lenovo, HP и Dell. Их совокупная доля на мировом рынке увеличилась до 65% в 2019 году по сравнению с 63% годом ранее.

"Несмотря на позитивный настрой в 2019 году, следующие 12-18 месяцев будут сложными для традиционных ПК, поскольку обновление Windows до 10-й версии, в основном, уже прошло, а оставшиеся проблемы с нехваткой компонентов и торговыми переговорами устранены, - отмечает менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани. - Несмотря на то, что новые технологии, такие как 5G и устройства с двойным и складным экраном, вместе с ростом спроса на игровые ПК обеспечат подъем рынка, на это потребуется некоторое время".

Поставки ПК в мире (млн штук):

Компания 2019г 2018г изм. за год доля на рынке в 2019г доля в 2018г
Lenovo 64,768 59,857 8,2% 24,3% 23,1%
HP Inc. 62,908 60 4,8% 23,6% 23,1%
Dell Technologies 46,545 44,17 5,4% 17,5% 17,0%
Apple 17,684 18,083 -2,2% 6,6% 7,0%
Acer Group 17,029 17,853 -4,6% 6,4% 6,9%
другие 57,756 59,62 -3,1% 21,7% 23,0%
Всего 266,69 259,583 2,7% 100% 100%

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