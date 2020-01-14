Комитет Рады поддержал отмену льгот для солнечных и ветровых электростанций Ахметова

Об этом в Facebook написал народный депутат Андрей Герус, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал отмену льготы, которой освобождался от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций", - сообщил Герус.

По словам Геруса, "выгодоприобретателями этой льготы были компании (их владельцы), которые строили СЭС и ВЭС и запускались по самым высоким в мире "зеленым" тарифом (тариф на солнце в Украини 15 евроцентов, в Германии 4,7 евроцента, а в Узбекистане 6 евроцентов)".

"Проигрывали от этой льготы украинские производители энергетического оборудования, которые платили все входной НДС и были в неравных (худших) условиях по сравнению с импортом. Такие заводы есть в Виннице, Краматорске и др. Также проигрывал украинский государственный бюджет, который через эту льготу не получил около 10 млрд грн в 2019 году", - добавил Герус.

Как сообщал БизнесЦензор, в начале 2019 года импорт солнечных батарей и ветряков был освобожден от уплаты НДС. Эту льготу депутаты приняли уже после принятия государственного бюджета в декабре 2018 года.

Соответственно в доходной части бюджета не были учтены недопоступления НДС от оборудования для альтернативных электростанций. В результате, бюджет недополучил 9 млрд грн в виде импортного НДС с импорта оборудования для СЭС и ВЭС.

Главным выгодоприобретателем стал Ринат Ахметов, который в 2019 году ввел в эксплуатацию крупнейшие солнечные и ветровые электростанции.