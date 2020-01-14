США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Китай согласился пойти на шаги в сторону уменьшения давления на рыночные механизмы", - говорится в докладе. От Китая ожидается прекращение искусственного поддержания низкого курса юаня и открытие своего рынка для иностранных инвесторов.

В августе на фоне сложных отношений между США и Китаем китайский Центробанк позволил курсу национальной валюты упасть ниже психологической отметки в 7 юаней за доллар.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал снижение курса китайской валюты, назвав его "валютной манипуляцией". В своем Twitter американский президент написал, что это "крупное нарушение, которое со временем серьезно ослабит Китай".

В декабре министерство коммерции КНР сообщило, что согласовало с США текст первой части экономического и торгового договора, предусматривающей постепенную отмену американских пошлин на китайские товары. Через некоторое время эту информацию подтвердил у себя в Twitter и Трамп.

Известно, что в рамках этого соглашения Китай существенно увеличит импорт из США, в том числе сельскохозяйственной продукции. При этом Вашингтон оставит в силе 25% торговых пошлин, которые затронут объем экспорта китайских товаров на 250 миллиардов долларов, но вдвое - до 7,5% - понизит действующие пошлины, которые затрагивают товары китайского экспорта объемом 120 миллардов долларов, сказано в официальном сообщении Торгового представительства США.