Завтра Microsoft прекращает бесплатную расширенную поддержку Windows 7

Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

прекращение поддержки означает, что больше никаких обновлений безопасности с исправлениями уязвимостей не будет, а безопасность соответствующих устройств окажется под угрозой.

Бесплатная основная поддержка Windows 7 прекратилась 13 января 2015 года, когда ОС перестала получать функциональные обновления, а на платные расширенные обновления безопасности (Extended Security Updates) юридические лица и компании смогут рассчитывать еще три года - до января 2023 года.

В связи с прекращением расширенной поддержки Windows 7 компания Microsoft дала рекомендации оставшимся пользователям старой доброй "семерки" (ОС вышла 22 октября 2009 года) перейти на актуальную версию Windows 10, причем не просто обновить ОС, а купить новое устройство, чтобы избежать проблем несовместимости определенных компонентов и драйверов с устаревшим оборудованием.

Тем не менее, несмотря на предупреждения Microsoft, многие пользователи, в особенности корпоративные, не спешат отказываться от Windows 7. Сейчас во всем в мире остается более 440 млн пользователей Windows 7 - в декабре доля Windows 7 составляла 26,79%, тогда как на долю Windows 10 приходится 65,4%. В сентябре прошлого года во всем мире насчитывалось более 900 млн устройств под управлением ОС Windows 10.

В то же время Google заверила, что полная поддержка браузера Chrome для Windows 7 продлится еще как минимум 18 месяцев - до 15 июля 2021 года. То есть все функции безопасности браузера будут работать как минимум до наступления этой даты.