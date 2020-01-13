Германия завершила 2019 год с рекордным профицитом госбюджета

Об этом сообщило министерство финансов страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Минфина ФРГ, профицит федерального бюджета в 2019 году составил 13,5 млрд евро, в том числе благодаря снижению процентных выплат, а также более значительным налоговым поступлениям, чем планировалось.

Предыдущий рекорд профицита госбюджета в 12,1 млрд евро был установлен в 2015 году.

Подробный отчет о бюджете будет опубликован 15 января.

Темпы роста ВВП Германии в прошлом году, как ожидается, замедлились до 0,5% по сравнению с 1,5% в 2018 году.