Уровень безработицы в Украине оказался одним из наибольших в Европе, – Минэкономики

Об этом свидетельствует "Обзор рынка труда" Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Сообщается, что уровень безработицы в Украине среди граждан в возрасте 15-70 лет составил 7,3%. Выше уровень безработицы во Франции – 8,3%, Италии – 9,1 и Испании – 13,9%.

В тоже время в Чехии показатель безработицы был на уровне 2,1%, а в Германии – 3,1%.

Также отмечается, что Украина занимает одно из последних мест по уровню занятости – 52,7%, опередив такие страны, как Бельгия – 51,8%, Франция – 50,6, Испания – 49,9 и Италия – 45,2%.

Также с 1 января увеличен минимальный размер помощи по безработице с 1 440 грн до 1 630 грн для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и зарплаты, и с 544 грн до 610 грн для лиц без учета страхового стажа и зарплаты.