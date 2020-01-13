БизнесЦензор

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13.01.20 19:21

Количество новых предпринимателей в 2019 году сократилось на 15%

За прошлый год в Украине было зарегистрировано 312 211 новых физлиц-предпринимателей (ФЛП), что на 15% меньше, чем в 2018 году.

Количество новых предпринимателей в 2019 году сократилось на 15%

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, передает БизнесЦензор.

В среднем в 2019 году ежемесячно регистрировалось 5 500 компаний и 26 тысяч ФЛП.

При этом в 2019 году ФЛП активно регистрировались в первой половине года. Однако в апреле, после президентских выборов, количество регистраций ФЛП начало снижаться.

Количество новых предпринимателей в 2019 году сократилось на 15% 01

По мнению аналитиков компании, такая динамика вызвана прежде всего рядом решений властей – принятием законов о РРО, о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, о сборе и учете ЕСВ, о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по ЕСВ и налогу на доходы физлиц.

Всего к началу 2020 года в Украине действует 1,88 млн предпринимателей.

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