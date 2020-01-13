Зеленский подписал закон о противодействии земельному рейдерству

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

На странице соответствующего законопроекта №0858 отмечается, что 13 января документ возвращен с подписью президента.

Закон, в частности, направлен на обеспечение защиты имущественных прав владельцев и пользователей земельных участков, предотвращение противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики, решение других вопросов в сфере регулирования земельных отношений.

В документе прописано совершенствование процедуры госрегистрации земельных участков, прав на них, взаимодействия Государственного земельного кадастра и государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно противодействия рейдерству" 5 декабря 2019 года.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, документ позволит комплексно противодействовать рейдерству и на законодательном уровне создаст действенные предохранители для противодействия противоправному захвату земельных участков.

Председатель комитета отметил, что в случае введения закона государственный реестр и государственный кадастр будут автоматически обмениваться информацией.

Также этот закон обязывает оцифровать все имеющиеся в Госгеокадастре сведения о ранее выданных государственных актах и зарегистрированных договорах аренды и в максимально сжатые сроки внести эти данные в кадастр.

По словам председателя комитета, законом вводятся предохранители по подделке документов нотариального типа.