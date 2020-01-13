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13.01.20 18:35

Транзит нефтепродуктов через Украину по железной дороге упал на 30%

В 2019 году транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге через территорию Украины сократились в 30% - до 102,1 тыс. тонн, по сравнению с объемами 2018 года (145,7 тыс. тонн).

Транзит нефтепродуктов через Украину по железной дороге упал на 30%

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования рынка, передает БизнесЦензор.

В 2019 году все транзитные перевозки нефтепродуктов по ж/д осуществлялись в направлении Молдовы.

Основной объем пришелся на дизельное топливо. Его ж/д-транзит сократился на 21%, до 69 тыс. тонн. Перевозки бензина снизились на 40%, до 16 тыс. тонн. Еще транзитом в Молдову было поставлено 8,5 тыс. тонн битума и 5,4 тыс. тонн мазута и 2,9 тыс. тонн авиационного топлива. Транзит последнего по сравнению с 2018 годом сократился в 6 раз.

В 2018 году транзит нефтепродуктов через территорию Украины по железной дороге сократился в 3,5 раза - с 518 тыс. до 145,7 тыс. тонн - по сравнению с объемами 2017 года.

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