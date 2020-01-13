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13.01.20 20:11

Определены самые безопасные авиакомпании мира 2019 года

Портал AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составил ежегодный рейтинг самых безопасных авиакомпаний. Для рейтинга эксперты сайта проанализировали работу 405 авиакомпаний по всему миру. Первое место занял австралийский авиаперевозчик Qantas. В тройке лидеров также новозеландская Air New Zealand и тайваньская EVA Air.

авиация,самолет

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на AirlineRatings, передает БизнесЦензор.

Рейтинг оценивает такие факторы, как история аудита авиационных органов, записи о крушениях и серьезных инцидентах, возраст парка, финансовое положение авиакомпании, обучение пилотов и культура поведения на борту.

Австралийский авиаперевозчик Qantas удостоился своего звания седьмой раз подряд. Более того, Qantas признана самой опытной авиакомпанией в отрасли - она является старейшей в мире постоянно действующей авиакомпанией с почти 100-летней историей.

Топ-10 самых безопасных авиакомпаний выглядит так: Qantas Airways, Air New Zealand, EVA Air, Etihad Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia.

Самой безопасной авиакомпанией 2018 года, с показателем надежности 93,91%, была признана Финская Finnair. На втором и третьем местах по итогам 2018 года оказались два лоукостера - сингапурский Scoot и норвежский Norwegian Air соответственно.

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