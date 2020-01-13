ФГИ передаст в аренду площади в двух терминалах аэропорта "Борисполь"

Об этом заявил министр инфраструктуре Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что должна быть конкуренция между потенциальными арендаторами, что обеспечит лучшие условия аренды для государства и качественный сервис для пассажиров: "Именно для этого Министерство инфраструктуры совместно с Фондом государственного имущества решили, что в аренду будут передаваться только объекты с определенной площадью и целевым назначением".

Официальное издание Фонда государственного имущества Украины "Ведомости приватизации" от 13 января 2020 года №2 (1282) разместило объявление арендодателя – регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Киевской, Черкасской и Черниговской областях – о намерении передать в аренду государственное имущество, находящееся на балансе ГП "МА "Борисполь".

С перечнем имущества, предлагаемого для передачи в аренду можно ознакомиться на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины в разделе Официальное издание → газета "Ведомости приватизации".

Министерством инфраструктуры Украины еще 26 декабря 2019 года рассмотрен вопрос о возможности передачи в аренду государственного недвижимого имущества, находящегося на балансе ГП "МА "Борисполь" и направлены соответствующие выводы региональному отделению Фонда государственного имущества Украины по Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Заявления об аренде указанных объектов принимаются в течение 10 рабочих дней после опубликования объявления по адресу: 03039, м. Киев, просп. Голосеевский, 50, Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Киевской, Черкасской и Черниговской областях, тел. 200-25-26.

Заявления подаются в отдельном конверте с надписью "Заявление об аренде" с указанием наименования и местонахождения объекта аренды.

В случае поступления двух и более заявлений на один объект аренды арендодатель объявит конкурс на право его аренды.