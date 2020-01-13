Тарифы "Ривнегаза" на распределение газа пересмотрели впервые за четыре года

Как сообщают в пресс-службе компании, хотя утвержденное 24 декабря 2019 года решение НКРЭКУ о повышении тарифа демонстрирует прогресс, по сравнению с ситуацией в последние годы, однако он не покрывает расходы предприятия, передает БизнесЦензор.

Так утвержденный государственным регулятором тариф для АО "Ривнегаз" покрывает лишь 77% от себестоимости доставки газа потребителям региона. Такое решение регулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки "Ривнегаза" составят в пределах 51,2 млн грн.

В целом из-за замороженных в 2016 году тарифов АО "Ривнегаз" за последние 3 года получило убытки в размере 300,4 млн грн.

"Новый тариф должен частично решить одну из главных проблем предприятия: низкий уровень заработной платы, из-за чего дефицит квалифицированных кадров составляет почти 9%. В то же время из-за убыточного тарифа АО "Ривнегаз" не может рассчитываться за технологический газ, что привело к задолженности перед оператором ГТС – АО "Укртрансгаз", – пояснил финансовый директор "Ривнегаза" Виталий Зубейко.

В компании подчеркивают, что экономически не обоснованный тариф не позволяет АО "Ривнегаз" закупить на рынке необходимые объемы технологического газа и автоматически создаст финансовое бремя для всей системы транспортировки газа потребителям. Это создает угрозу искусственного банкротства не только операторов ГРС, но и нового независимого оператора ГТС.

"Ривнегаз" считает целесообразными дальнейшие последовательные действия со стороны государственного регулятора для утверждения экономически обоснованных тарифов на распределение газа, поскольку разработанный НКРЭКУ проект тарифа не решает проблему наращивания долгов, и, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании", – отмечают в компании.