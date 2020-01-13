Минобороны начало переговоры о закупке топлива с заводом Коломойского

Соответствующие протоколы обнародованы на сайте ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

По восьми из девяти лотов "Укртатнафта" стала единственным участником соответствующего тендера. По одному лоту конкуренцию Кременчугскому заводу составила "Укргаздобыча", которая с конца 2019 года наладила выпуск арктического дизтоплива на Шебелинском заводе.

Как отмечает издание, несмотря на то, что "Укртатнафта" и "Укргаздобыча" предложили одинаковую цену 25 084 грн/т, тендерный комитет в первую очередь вступил в переговоры по этому лоту с "Укртатнафтой".

Предложенная "Укртатнафтой" цена 25 084 грн/т ниже текущей рыночной стоимости "арктических" марок дизтоплива. По данным "Консалтинговой группы А-95", 13 января средняя крупнооптовая цена зимней марки дизтоплива составляла 24 540 грн/т. С учетом премии на качество арктической марки $50/т, рыночная цена ДТ-Арк составляет примерно 25 750 грн за тонну.

Минобороны покупает топливо с условием доставки на свои воинские части и с отсрочкой платежа 30 дней.

Крупнейший поставщик дизтоплива для Минобороны по итогу 2019 года компания "Торум" на тендер не заявлялась.

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Как сообщалось, "Укртатнафта" возобновила участие в тендерах Министерства обороны летом 2019 года, но до текущего моменте ни один контракт заключен не был.

В августе "Укртатнафта" заявляла о непрозрачности тендеров на закупку топлива для нужд Министерства обороны и АО "Укрзализныця".

22 августа 2019 года "Укрзализныця" подписала договор с ООО "Оил-Трейд 2018" на поставку дизтоплива за 506,9 млн грн. В последний раз фирмы из группы Коломойского получали такие крупные государственные подряды на поставку топлива в 2014 году, когда Коломойский был губернатором Днепропетровщины. "Укрзализныце" "приватовцы" поставляли топливо в последний раз еще во времена премьерства Юлии Тимошенко.

Проектная мощность Кременчугского НПЗ составляет 18,6 млн тонн, по данным менеджмента предприятия, сейчас его реальная мощность оценивается в 4,5 млн тонн, однако загрузка завода в последние годы не превышает 2,5 млн тонн.

В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.